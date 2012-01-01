全ての商品から
書籍
その他の書籍
絵をみてあらわす手話練習帳
絵をみてあらわす手話練習帳
B0451
1,320円(内税)
絵を見ながら、形や動きを表現する本です。
１時間目から６時間目まで６つに区切った各章では、形や動きを〇・△・□で表現したり、
手と表情を連動させた動きを学びます。最後には、応用クイズも付いています！
ぜひ、頭を柔らかくして読んでみてください。
イラストと動画のＱＲコードで主に構成している本です。
A5判 64ページ
定価 1,320円（税込）
（こちらの本は書店でもご注文いただけます。取り寄せの場合、納品までお時間がかかる場合があります。）
【詳細画像（クリックで拡大）】
表紙
目次
P.6
P.30
