絵をみてあらわす手話練習帳
絵を見ながら、形や動きを表現する本です。
１時間目から６時間目まで６つに区切った各章では、形や動きを〇・△・□で表現したり、
手と表情を連動させた動きを学びます。最後には、応用クイズも付いています！　
ぜひ、頭を柔らかくして読んでみてください。
イラストと動画のＱＲコードで主に構成している本です。

A5判　64ページ
（こちらの本は書店でもご注文いただけます。取り寄せの場合、納品までお時間がかかる場合があります。）



