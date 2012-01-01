絵をみてあらわす手話練習帳

絵を見ながら、形や動きを表現する本です。１時間目から６時間目まで６つに区切った各章では、形や動きを〇・△・□で表現したり、手と表情を連動させた動きを学びます。最後には、応用クイズも付いています！ぜひ、頭を柔らかくして読んでみてください。イラストと動画のＱＲコードで主に構成している本です。A5判 64ページ定価 1,320円（税込）（こちらの本は書店でもご注文いただけます。取り寄せの場合、納品までお時間がかかる場合があります。）【詳細画像（クリックで拡大）】