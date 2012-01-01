全ての商品から
わたしたちの手話 新しい手話２０２６
■ わたしたちの手話シリーズについて
昭和44年に第１巻を発行以来、ろう者の日常生活に用いられている手話を、わかりやすいイラストで描き、広く親しまれてきました。現在までに全10巻の他、続１、スポーツ用語、新しい手話I〜IV、新しい手話2004〜2026を発行しています。
わたしたちの手話「学習辞典」と「新しい手話」シリーズの索引はこちらでご覧いただけます。
言語・表現、自然・季節、身体・健康、社会、制度・文化など、現在社会で広く使われている用語、全164語を掲載しています。ろう者はもちろん手話初心者から手話通訳者まで必読の一冊です。手話表現を動画で見ることができるQRコードも掲載しています。スマートフォンなどから動きを確認でき、より分かりやすく学べます。
A5判 96頁
定価900円+税
（こちらの本は書店でもご注文いただけます。取り寄せの場合、納品までお時間がかかる場合があります。）
【詳細画像（クリックで拡大）】
表紙
はじめに
P.6
P.35
P.60
