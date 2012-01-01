わたしたちの手話　新しい手話２０２６

言語・表現、自然・季節、身体・健康、社会、制度・文化など、現在社会で広く使われている用語、全164語を掲載しています。ろう者はもちろん手話初心者から手話通訳者まで必読の一冊です。手話表現を動画で見ることができるQRコードも掲載しています。スマートフォンなどから動きを確認でき、より分かりやすく学べます。A5判 96頁定価900円+税（こちらの本は書店でもご注文いただけます。取り寄せの場合、納品までお時間がかかる場合があります。）【詳細画像（クリックで拡大）】