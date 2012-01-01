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燃えろ！ALL JAPAN！ 〜東京2025デフリンピック 日本代表選手団 公式写真集〜
燃えろ！ALL JAPAN！ 〜東京2025デフリンピック 日本代表選手団 公式写真集〜
型番
B2025
販売価格
2,500円(内税)
購入数
» 特定商取引法に基づく表記 (返品など)
※不良品以外の返品はお受けできません。何卒ご了承ください。
日本選手団過去最高の51個のメダルを獲得した『東京2025デフリンピック』。
全日本ろうあ連盟は、日本代表選手の活躍と大会開催を記念した写真集を制作。（売上の一部はデフスポーツ振興のために使われます）
ぜひ、この機会にお買い求めください。
定価：2,500円（税込）
フルカラー：A4版 32ページ
（こちらの本は書店では
購入できません
）
表紙
テニス
レスリング
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