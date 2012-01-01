燃えろ！ALL JAPAN！　〜東京2025デフリンピック 日本代表選手団　公式写真集〜

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日本選手団過去最高の51個のメダルを獲得した『東京2025デフリンピック』。全日本ろうあ連盟は、日本代表選手の活躍と大会開催を記念した写真集を制作。（売上の一部はデフスポーツ振興のために使われます）ぜひ、この機会にお買い求めください。定価：2,500円（税込）フルカラー：A4版 32ページ（こちらの本は書店では