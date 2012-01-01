全国ろうあ者大会inとやま 限定オリジナルチャーム

2026年6月4日〜7日まで富山県富山市・高岡市で開催される「第74回全国ろうあ者大会inとやま」の限定チャーム！元気とやまマスコット きときと君とぶりと君がタツノコとコラボしました！仕様：天地約4センチ定価：700円+税（税込770円）