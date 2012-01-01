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全国ろうあ者大会inとやま 限定オリジナルチャーム
型番 G6018
販売価格 770円(内税)
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2026年6月4日〜7日まで富山県富山市・高岡市で開催される「第74回全国ろうあ者大会inとやま」の限定チャーム！
元気とやまマスコット きときと君とぶりと君がタツノコとコラボしました！

仕様：天地約4センチ
定価：700円+税（税込770円）

全国ろうあ者大会inとやま 限定オリジナルチャーム

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